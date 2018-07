Corte de EU aplazó juicio contra Yarrington para abril de 2019

Agencia

TEXAS, Estados Unidos.- Una Corte Federal de Brownsville en Texas aplazó hasta abril de 2019 el juicio contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrenta 11 cargos penales por delincuencia organizada, lavado de dinero y diversas modalidades de fraude bancario, entre otras.

Cabe recordar que la jueza encargada del caso del exgobernador había fijado el 3 de octubre de este año para seleccionar a los jurados, lo cual se movió para 2019. En tanto, las mociones finales de las partes y el descubrimiento probatorio tendrán que realizarse durante noviembre, informó Político Mx.

Hilda G. Tagle, jueza de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, cambió esta semana, por segunda vez, la fecha para el juicio contra Yarrington Ruvalcaba, que ha clasificado como "complejo" el caso, a petición de la Fiscalía y defensa.

De acuerdo con el diario, es probable que la Fiscalía y la defensa intenten negociar un acuerdo de culpabilidad a fin que la situación no llegue a juicio, una práctica habitual en el sistema penal estadounidense, y también son previsibles nuevos aplazamientos del juicio.

Asimismo se señala que la clasificación del caso como “complejo” fue porque la Fiscalía argumentó que hay al menos 15 mil documentos digitales, con más de 100 páginas, que se deben de revisar por la defensa. Así como materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación (IRS), la agencia antinarcóticos (DEA) y el Departamento de Seguridad Interna.

Por su parte, el fiscal Ryan K. Patrick recordó que se busca decomisar a Tomás Yarrington 200 millones de dólares, además que "se anticipa que se requerirá el testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración".

