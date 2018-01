Hermano Lula da Silva es víctima de conspiración: Evo Morales

Agencia

BOLIVIA.- Este día, vía redes sociales Evo Morales, presidente de Bolivia expresó: "Fuerza, hermano Lula", por condena.



De acuerdo con Notimex, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hoy su solidaridad con el exmandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, cuya condena a prisión fue ratificada este miércoles por un tribunal de apelación de su país.

"El hermano Lula da Silva es víctima de una conspiración que busca impedir que sea candidato y gane las elecciones con el apoyo del pueblo al que le dedicó toda su vida", escribió Morales en Twitter.

El gobernante boliviano consideró que la sentencia es injusta. "Fuerza hermano Lula", agregó en su tuit Evo Morales, amigo personal del político brasileño.

Este jueves el tribunal de apelación que examinó la condena contra Lula da Silva ratificó los delitos que se le imputan, e incluso aumentó de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

La decisión judicial representa el peor escenario para el futuro de Lula da Silva, quien podría ver frustradas sus aspiraciones a participar en los comicios presidenciales de octubre próximo por un tercer mandato.

En una primera reacción, Lula, de 72 años y quien gobernó de 2003 a 2010, desafió a los jueces y prometió ser candidato a la presidencia para “garantizar” que no haya retrasos sociales en Brasil.

Crece condena

La condena por corrupción al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue ratificada por un tribunal de Porto Alegre, lo que compromete las aspiraciones del político izquierdista de un nuevo mandato en los comicios presidenciales del próximo octubre.

En una sesión de ocho horas, el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sérgio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, todavía los tres miembros del tribunal han votado por ratificar el fallo, lo cual supone el peor resultado posible para el político.

Los tres votaron por endurecer la pena, de nueve años y medio a doce años. No todo son malas noticias. El tribunal ha avisado que no va a dar la orden de prisión hasta que el ex presidente agote sus últimos recursos. Y aún puede evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata, informó el portal El País.