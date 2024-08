Apple reporta aumento del 5% en ingresos en el tercer trimestre fiscal

Apple anunció un aumento del 5% en sus ingresos durante el tercer trimestre fiscal de 2024, alcanzando los $85,780 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street. La compañía también reportó ganancias netas de $21,440 millones, frente a los $19,880 millones del mismo periodo del año anterior.

El iPhone sigue siendo el pilar del negocio de Apple, representando el 46% de sus ventas totales. Sin embargo, los ingresos por ventas de iPhone disminuyeron un 1% anual, generando $39,290 millones de dólares. A pesar de esta caída, el CEO de Apple, Tim Cook, destacó que el crecimiento en moneda constante fue positivo.

$AAPL Apple Q3 FY24 (June quarter):



💳 Services +14% Y/Y to $24.2B.

📱 Products +2% Y/Y to $61.6B.



• Revenue +5% Y/Y to $85.8B ($1.4B beat).

• Operating margin 30% (+1pp Y/Y).

• EPS $1.40 ($0.06 beat).