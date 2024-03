Aprueban en Tailandia proyecto de ley de matrimonio igualitario

Este miércoles, legisladores de la Cámara Baja del Parlamento en Tailandia, aprobaron un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, un logro inédito en todo el sudeste asiático.

Ahora, todo depende del visto bueno del Senado tailandés y de la promulgación final por parte del rey.

La ley, que técnicamente supone una batería de enmiendas del Código Civil, ha sido aprobada con el voto a favor de 400 de los 415 miembros presentes en la Cámara de Representantes.

Se recabaron diez votos en contra, dos abstenciones y tres que decidieron no ejercer su derecho al voto.

Los cambios eliminan la alusión al hombre y la mujer para describir el matrimonio, optando en cambio por la fórmula de ‘dos individuos’, mientras que el estatus legal dejará de ser ‘marido y mujer’ para convertirse en ‘pareja casada’.

‘Los quiero invitar a hacer historia", proclamó uno de los impulsores de la medida, el diputado Danuphonrn Punnakanta, de Phei Tai, antes de la votación.

Mookdapa Yangyuenpradorn, de la organización de derechos humanos Fortify Rights, comentó que la aprobación del proyecto de ley es un momento histórico para Tailandia y la comunidad LGBTQ+.

