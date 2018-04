Hombre apuñala a sus padres; muere la madre

Agencia

CALIFORNIA, Estados Unidos.- Un hombre de California, Estados Unidos, fue acusado de apuñalar a sus padres y, tras lo cual, matar a su madre, mientras lo consolaban por una ruptura amorosa.

"Sus padres vinieron a consolarlo porque estaba atravesando por un momento difícil".

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, Yihong Peng, de 30 años, fue arrestado el sábado por cargos de asesinato luego de atacar a la pareja con un cuchillo en su casa de San Juan Capistrano, según el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Conforme a los informes, los padres de Peng fueron a visitarlo el viernes después de que rompió con su novia.

“Ayer, sus padres vinieron a consolarlo porque estaba atravesando por un momento difícil", dijo Susan Larsen, una de sus vecinas, a la estación de noticias KNBC.

Pero en algún momento de la noche, el hombre presuntamente atacó a la pareja, explicaron las autoridades.

Los vecinos llamaron al 911 alrededor de las 22:30 horas locales para informar que un hombre estaba en la calle con un cuchillo.

#OCSDPIO Press Release: Suspect Arrested in San Juan Capistrano Homicide. Suspect Yihong Peng, 30, San Juan Capistrano, booked at OC Jail on CPC 187–Murder with bail set at $1 million. Investigation ongoing. No further details at this time. pic.twitter.com/oVfinRZD1e