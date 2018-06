Arranca la reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un

Agencia

SINGAPUR.- Hace unos minutos ha comenzado la reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un en Singapur.

De acuerdo con Infobae, el presidente Donald Trump está en Singapur para llevar a cabo una histórica reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Se trata de la primera reunión cara a cara entre un presidente estadounidense en funciones y un jefe de Estado del país asiático.

Esta es la primera ocasión en que un presidente de Estados Unidos se reúne con el líder norcoreano, en más de una década.

Pres. Trump says he's honored to meet with Kim Jong Un in Singapore. "We're gonna have a great discussion, and I think tremendous success." https://t.co/1VnaYeIvzF #TrumpKimSummit pic.twitter.com/p41qlep6Bs