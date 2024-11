Arrestan a Cristian Gutiérrez, yerno de ‘El Mencho’ en Estados Unidos

Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa alias 'El Guacho', yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Estados Unidos tras descubrirse que había fingido su muerte y adoptado una identidad falsa para vivir con lujos en California.

Si bien su arresto tuvo lugar el 19 de noviembre, fue hasta días después que se dio a conocer el hecho a nivel mundial.

High-Ranking Mexican Cartel Leader Arrested on Charges of International Drug Trafficking and Money Laundering After Faking Own Death to Live in California Under Assumed Identity



