Arrestan a productor que estafó a plataformas de streaming con la IA

El productor musical Michael Smith, de 52 años, fue arrestado esta semana bajo la acusación de haber estafado más de 10 millones de dólares en regalías a diversas plataformas de streaming, utilizando canciones generadas por la inteligencia artificial (IA).

Según un informe de Variety, Smith habría creado miles de cuentas falsas en plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Music.

Estas cuentas, supuestamente operadas por bots, reproducían de manera automática las canciones generadas por IA que él mismo había subido a estos servicios. Se estima que esta operación llegó a generar hasta 661 mil 440 transmisiones diarias, lo que le permitió acumular tantas regalías.

