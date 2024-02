Arrestan a un adolescente acusado de disparar en establecimiento de Times Square y luego contra un policía

La policía logró capturar el viernes a un adolescente de 15 años, presuntamente implicado en el tiroteo que dejó herida a una turista en una tienda de Times Square y que luego enfrentó a las autoridades disparando contra un agente mientras intentaba huir.

Tras intensas investigaciones, las autoridades lograron arrestar al adolescente en una residencia de Yonkers, que se presume está relacionada con un familiar del joven.

Este arresto se llevó a cabo aproximadamente 24 horas después del incidente que se desencadenó en una tienda de artículos deportivos la noche del jueves, extendiéndose luego por las concurridas calles del centro de Manhattan.

En una rueda de prensa en la que anunció la detención el viernes por la noche, el comisario de policía de Nueva York, Edward Caban, dijo que era un “auténtico milagro” que nadie resultara herido de gravedad en el tiroteo.

Horas antes, la policía identificó al sospechoso como un residente de un albergue para inmigrantes en Manhattan que llegó a Nueva York procedente de Venezuela a finales del año pasado. También se le considera sospechoso de un robo a mano armada en el Bronx y de otro tiroteo en Times Square el mes pasado, según la policía.

La policía dijo que el tirador, vestido de blanco, y otros dos adolescentes estaban robando una chaqueta de la tienda poco después de las 7 p.m. cuando fueron confrontados por una guardia de seguridad que pidió ver un recibo.

BREAKING: NYPD says the alleged gunman who shot a tourist in Times Square then fired at cops near Radio City Music Hall is 15-year-old Jesus Alejandro Rivas Figueroa; has been staying at a migrant shelter on the UWS. He is considered armed and dangerous. pic.twitter.com/M2iSYZnqzS