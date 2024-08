Arrestan por agresión al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega

La realeza europea se encuentra en boca de todos después de que se diera a conocer que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue arrestado en Oslo al ser señalado de agresión.

Las autoridades detuvieron al hijastro del príncipe Haakon de 27 años durante 30 horas este fin de semana, según el diario noruego VG, esto, después de que una mujer de 20 años lo denunciara por ataques físicos y psicológicos, presuntamente registrados el 4 de agosto.

La denunciante fue atendida en un hospital por una conmoción cerebral después de que llamara a la policía y acusara al hijo de Mette-Marit de las lesiones, horas después fue dada de alta.

Después de varias horas tras las rejas, el hijo de la princesa con su expareja, fue liberado. La revista noruega Se og Hør informó que la mujer estaba con Marius Borg en un departamento en Frogner, Oslo cuando se registraron las supuestas agresiones.

La detención fue confirmada por el príncipe Haakon, heredero al trono noruego, quien llegó a París con motivo de los Juegos Olímpicos de este año.

El miembro de la realeza nórdica aseguró al diario VG que es un tema grave, pero se limitó a dar algún comentario explicando que es algo que debería verse con sus abogados.

