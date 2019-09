Arrestan a miembro de la familia Azcárraga por la muerte de su hijo

Agencia

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.- Autoridades del norte de California arrestaron este fin de semana a Javier Burillo Azcárraga, un reconocido empresario mexicano, tras un accidente en el que falleció su hijo de 11 años.

El detenido es miembro de la familia Azcárraga, fundadores de la cadena Televisa y una de las más prominentes de México.

La Policía de Tiburón informó que Burillo Azcárraga enfrenta cargos por homicidio involuntario con una embarcación, provocar lesiones a un menor de edad y operar un bote bajo la influencia de las drogas o el alcohol.

Tragic boating accident off #Tiburon that killed 11 year-old now attracting national attention. Suspect Javier Burillo owns major restaurants in Mexico. Ran over two sons after wave tossed them. Manslaughter charge is first in Tiburon in a decade. Failed sobriety test. #abc7now pic.twitter.com/YOaaE5Jli0