Ascienden a 27 las vidas perdidas por inundaciones en Indonesia

Mientras que en algunas partes del mundo las inundaciones sólo representan un ‘ligero’ inconveniente a la hora de desplazarse, para otras regiones no es más que un símbolo de desgracias.

En esta ocasión, las autoridades de Indonesia han sido las encargadas de dar a conocer que asciende a 27 el número de vidas perdidas a causa de los deslaves de tierra provocados por las inundaciones en la zona.

A lo largo de esta semana, esta situación ha provocado graves afectaciones, especialmente en la provincia de Sumatra del Norte.

De acuerdo con informaciones de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB), los deslaves afectaron de forma significativa a cuatro distritos de la provincia, donde varios vehículos se han visto arrastrados por la corriente.

