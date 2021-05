'Asesinato de honor', padres descuartizan su hijo por ser ‘soltero’

IRÁN.- Después de la detención de los familiares del director de cine iraní Babak Khorramdin fue asesinado y descuartizado por sus padres en un presunto 'crimen de honor' que habría sido provocado por su soltería. Después de su detención, la pareja admitió haber matado también a una de sus hijas y a su yerno, mientras que el padre de Babak Khorramdin afirmó que planeaba matar a otros dos sus hijos.

Se reporta que los padres le dieron un somnífero, lo atacaron con un cuchillo y, cuando murió, lo desmembraron.

Khorramdin fue asesinado tras un conflicto con sus progenitores, recoge la agencia Mehr. El jefe del Tribunal Penal de Teherán, Mohammad Shahriari, declaró que los problemas familiares fueron el motivo del delito.

