Rechazan cuerpo de asesino serial para prácticas de universitarios

Reino Unido.- Cinco universidades de Escocia han rechazado el último deseo del violador y asesino en serie más famoso de Escocia (Reino Unido), Angus Sinclair, que quería "que su cuerpo fuera donado a la ciencia médica" tras su muerte este lunes en la cárcel de Glenochil, en la localidad de Alloa, según reportó una fuente cercana a The Scottish Sun. "Hay requisitos que deben cumplirse" y este caso "no cumple con algunos de ellos", indicó la fuente haciendo alusión "en particular" al examen 'post mortem' realizado este jueves.

"Debía creer que sería un privilegio para los estudiantes examinar su cerebro", transmitió un funcionario del centro penitenciario, agregando que "esta estratagema solo sirve como recordatorio de lo enfermo y retorcido que era". Señaló que "Sinclair pasó su vida infligiendo dolor y causando desdicha", por lo que "no tendría sentido que quisiera ayudar ahora que está muerto". Por su parte, el portavoz del Servicio de Prisiones de Escocia se negó a hacer declaración alguna.

En la lista de últimos deseos del criminal no consta mención alguna de ninguno de sus familiares, y tampoco ninguno de ellos ha expresado interés en planificar su funeral. Las autoridades serán las encargadas de determinar el futuro de los restos.

El crimen más conocido de Sinclair es la violación y asesinato de Christine Eadie y Helen Scott, dos adolescentes de 17 años que fueron vistas con vida por última vez la noche del 15 de octubre de 1977 saliendo de un pub de Edimburgo. Al día siguiente sus cadáveres fueron encontrados a varios kilómetros de la capital escocesa, con claros indicios de violencia y agresión sexual.