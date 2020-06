¡Asesino serial! Ex policía que aterrorizó a California se declara culpable

California.- Un ex policía que aterrorizó a la región de Sacramento, California, por una serie de violaciones y asesinatos y estuvo prófugo décadas, se declaró culpable del primero de 13 homicidios.

Joseph James DeAngelo Jr. prácticamente nunca habló en un tribunal desde su arresto en 2018 hasta que el lunes pronunció en voz baja y ronca la palabra “culpable” por matar a un profesor en 1975, el primer homicidio en sus décadas de robos y otros crímenes que le granjearon el apodo de “Golden State Killer”.

Reminder that the #GoldenStateKiller was a police officer. https://t.co/JfTM9auuOx