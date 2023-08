Así es recordada la Princesa Diana, a 26 años de su muerte

A 26 años de su fallecimiento, la princesa Diana de Gales, sigue siendo recordada como la ‘reina de corazones’, gracias a la bondad y cariño que emanaba a todo lugar al que asistía.

Lady Diana Frances Spencer, nació el 1 de julio de 1961, en Park House, Sandringham. Hija menor de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche. Desde joven, fue conocida por tener un espíritu libre y algo problemático, como resultado del divorcio de sus padres a sus siete años.

De hecho, se dice que sentía tanto repudio hacia su madrastra, la condesa Raine de Dartmouth, que una vez la empujó por las escaleras. Con los años limó toda aspereza que sentía en su contra, llegando a considerarla una aliada en el terrible matrimonio que le esperaba.

La vida de Lady Di llegaría a su fin, al sufrir un trágico accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997. La noticia provocó una conmoción a nivel mundial, ocasionando que su funeral se convirtiera en uno de los eventos de la familia real británica más televisados de la historia.

Como resultado de su matrimonio con Carlos, tuvo dos hijos, el Príncipe de Gales y primero en la línea de sucesión, Guillermo (William) y el Príncipe Enrique, duque de Sussex (Henry/Harry).

En entrevistas pasadas, ambos príncipes recuerdan a su madre con gran cariño, quien en muchas ocasiones rompió las reglas de la realeza para convivir con ellos. Uno de los momentos más memorables fue el día de las madres.

En la escuela de sus hijos, se organizó una carrera donde participó la Princesa Diana, ignorando cualquier protocolo real.

Diana se convirtió en un referente mundial de la moda, debido a los atuendos sencillos pero elegantes que vestía.

Un atuendo que jamás pasará desapercibido, es el infame vestido de la venganza.

Su legado también perdura en su trabajo filantrópico y en su influencia en cuestiones de salud y bienestar, así como en su papel como un miembro influyente de la familia real británica y como un ícono cultural.

El Príncipe Enrique atacó de nueva cuenta a la Familia Real luego de confesar que, tras la muerte de su mamá, la Princesa Diana de Gales, nadie estuvo ahí para ayudarlo a superar la pérdida.

El dolor de la muerte de su madre se agravó cuando sirvió como soldado en Afganistán, donde desarrolló desde entonces un trastorno de estrés postraumático.

Esta confesión la hizo el propio Duque de Sussex en un fragmento de su nueva docuserie de Netflix ‘Heart of Invictus’, disponible desde el 30 de agosto.

El Duque de Sussex aseguró que, en lugar de trabajarlas, decidió suprimir todas las emociones relacionadas a la muerte de su madre, puesto que nunca supo cómo controlarlas o comprenderlas.

Fue hasta que tenía casi 30 años que finalmente comenzó a hablar sobre su pérdida con terapeutas y expertos, según compartió en la docuserie.

‘No tenía ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir. No lo sabía en ese momento. Y no fue hasta más tarde en mi vida, a los 28 años, que ocurrió una circunstancia en la que las primeras burbujas comenzaron a salir y de repente fue como si alguien me sacudiera... y luego fue el caos’.