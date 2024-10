Asociación Internacional de Bomberos no da su respaldo a Kamala Harris

Kamala Harris, en su carrera hacia la presidencia, enfrentó un obstáculo inesperado en el municipio de Redford, Michigan, cuando la Asociación Internacional de Bomberos se negó a respaldar a cualquier candidato.

La ausencia del respaldo refleja las dificultades de Harris para asegurar el apoyo sindical que Joe Biden logró en su campaña de 2020.

Kamala Harris torching trump’s track record on the labor movement while standing inside a Michigan firehouse after the International Association of Firefighters refused to endorse a candidate for president



is



BOSS MOVES. 🔥 pic.twitter.com/cd7UC8xkZh