Assange a punto de la libertad: se declarará culpable de revelar secretos de EU

Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, está "a un paso" de la libertad: se declarará culpable de un delito grave, a fin de poner fin a años de litigios y controversias en torno a la publicación de documentos clasificados de Estados Unidos en su sitio web.

Assange fue liberado de prisión en Reino Unido hacia el aeropuerto, donde abordará un avión a las Islas Marianas, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos ubicado en el Pacífico occidental.

Ahí, comparecerá ante un tribunal donde se declarará culpable de un cargo de asociación delictuosa para obtener y difundir ilegalmente información confidencial de defensa nacional.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ