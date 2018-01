Enorme asteroide se acercará a la Tierra

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 4 de febrero, un asteroide "potencialmente peligroso" y más grande que el edificio más alto del mundo pasará cerca de la Tierra, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo con Milenio, el asteroide, que mide 11.2 kilómetros, es más grande que el edificio Burj Khalifa, que con 828 metros de altura es el más alto del mundo, y volará a una velocidad de 107 mil 826 kilómetros por hora a sólo 4.1 millones de kilómetros de la Tierra.

"Este acercamiento de un objeto que conocemos desde hace muchos años es bastante rutinario", dijo Paul Chodas, administrador del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El asteroide 2002 AJ129 fue descubierto en 2002, año desde el cual se le sigue la pista y se conoce su trayectoria con “gran precisión”, por lo que son capaces de predecir su paso cercano a la Tierra, algo que sucede casi a diario con otros más pequeños y que pasan mucho más cerca que éste, señaló Chodas.

Debido a su gran alcance y tamaño, la NASA lo calificó dentro del rango de "potencialmente peligroso", pero es uno de los más de mil asteroides y cometas que los científicos conocen actualmente en esa categoría.

