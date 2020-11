Ataque en Universidad de Kabul deja 19 muertos, la mayoría estudiantes

KABUL.- Al menos 19 personas resultaron muertas y 22 heridas luego de que varios hombres irrumpieran el lunes en la universidad de Kabul, la mayor del país, abriendo fuego, anunciaron responsables afganos y testigos.

El ataque armado terminó al cabo de varias horas de combates con las fuerzas de seguridad, informó AP.

"Hubo tres atacantes. Uno de ellos hizo estallar sus explosivos, y los otros dos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad" dijo a la Afp el portavoz del ministerio del Interior, Tarik Arian.

Los talibanes afirmaron que no están implicados en este asalto. Varios centros educativos han sido atacados por grupos extremistas como el Estado Islámico (EI).

#AFG Kabul university students fleeing after an attack against university by armed attackers. Video via @WaisBarakzai pic.twitter.com/Hwyf05RGZF

El portavoz de la policía de Kabul, Ferdaws Faramerz, dijo a la Afp que la mayoría de las víctimas son estudiantes.

Hamid Obaidi, portavoz del Ministerio de Educación superior, dijo a la Afp que el ataque se inició cuando responsables gubernamentales llegaron para inaugurar una feria del libro dedicada a Irán en el campus de la universidad.

"Los enemigos de Afganistán, los enemigos de la educación [...] entraron en la universidad de Kabul", había anunciado el portavoz del ministerio del Interior, Tariq Arian, a los periodistas.

Las fuerzas de seguridad rodearon el área, cerrando todas las vías que conducían a la universidad, según constataron la Afp y varios testigos.

Arian anunció posteriormente el final de los combates, y el saldo de 19 muertos y 22 heridos.

(Con información de AP)

At least 19 people were killed after gunmen stormed Kabul University, targeting students and firing on them as they fled https://t.co/6Ep6EFoNtr pic.twitter.com/mzwcxkOmcq