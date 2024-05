Ataques aéreos en Gaza: Israel bombardea 50 objetivos de Hamás en Rafá.

Las Fuerzas Armadas israelíes han lanzado una ofensiva masiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con más de 50 objetivos bombardeados en la región de Rafá en las últimas horas.

Según el portavoz militar, Daniel Hagari, estos ataques aéreos tienen como objetivo neutralizar los "emplazamientos terroristas" ubicados en el extremo sur de la Franja de Gaza. Pero eso no es todo.

La tensión alcanza su punto máximo cuando las Fuerzas Armadas emiten una orden de evacuación para las zonas orientales de Rafá, afectando a alrededor de 100.000 palestinos.

Con más de 1.2 millones de desplazados en Gaza, la entrada de tropas israelíes amenaza con desencadenar una nueva ola de desplazamientos y violencia en la zona.

They're bombing homes while asking people to evacuate! Rafah right now! pic.twitter.com/fTU1sEi3lK