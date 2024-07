Atentado contra Trump: EU vigila a Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto

Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, se encuentra bajo intensa vigilancia tras un incidente en un mitin que puso en peligro la vida del expresidente Donald Trump. Este suceso ha generado una serie de investigaciones y un llamado a la rendición de cuentas en la agencia.

Cheatle, quien fue nombrada por el presidente Joe Biden en agosto de 2022, ha tenido una carrera destacada en el Servicio Secreto, donde ha trabajado para ampliar la diversidad y la inclusión dentro de una agencia históricamente dominada por hombres. A pesar de su experiencia, enfrenta su mayor desafío tras un fallido intento de asesinato a Trump durante un mitin en Pensilvania el 13 de julio.

El intento de asesinato resultó en la herida del expresidente en la oreja y la muerte del exjefe de bomberos Corey Comperatore. Legisladores de ambos partidos cuestionan cómo un hombre armado, Thomas Matthew Crooks, pudo acercarse tanto a Trump.

Cheatle ha asumido la responsabilidad y ha declarado que el tiroteo fue “inaceptable”.

Líderes políticos, como el senador Mitch McConnell y el representante Mike Johnson, han exigido respuestas y la renuncia de Cheatle. El presidente de la Cámara de Representantes ha pedido su despido inmediato, citando las fallas de seguridad y la pérdida de vidas como razones imperdonables.

El gobierno de Biden ha ordenado una revisión independiente de la seguridad en el mitin. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ha iniciado tres investigaciones y varias comisiones del Congreso han comenzado sus propias indagaciones. Cheatle testificará ante los legisladores para explicar las fallas operativas del Servicio Secreto.

Cheatle, con una trayectoria de 27 años en la agencia, enfrenta ahora críticas sobre si sus políticas de contratación han afectado la eficacia del Servicio Secreto. Sin embargo, sus defensores, como Kristie Canegallo del Departamento de Seguridad Nacional, argumentan que estas acusaciones son injustas y sexistas.

