Atropellamiento masivo en Toronto deja 9 muertos

Canadá.- Una furgoneta atropelló este lunes a varias personas en el norte de Toronto (Canadá), según informó la policía a través de Twitter. El sospechoso, que se dio a la fuga tras el incidente, ya fue detenido, informa el portal El País.

Nueve personas han muerto y 16 han resultado heridas, según la policía. No se conoce el motivo del siniestro. El conductor, que se dio a la fuga, ha sido detenido.

