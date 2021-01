¡Histórico! Austin, primer afroamericano en liderar el Pentágono en EU

Alejandro Albarran Garcia

Washington.- El Senado de Estados Unidos confirmó oficialmente este viernes al Secretario de la Defensa del nuevo Presidente Joe Biden, el general retirado Lloyd Austin.

Lloyd Austin será el primer afroamericano en liderar el Pentágono en la historia de Estados Unidos.

"Es un honor y un privilegio servir como el secretario de Defensa número 28 de nuestro país y estoy especialmente orgulloso de ser la primera persona negra en ocupar la posición. Pongámonos a trabajar", tuiteó Austin.

