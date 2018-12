Fallece el canguro ‘más fuerte del mundo’

Agencia

CANBERRA, Australia.- Murió a los 12 años “Roger”, conocido por los usuarios de redes como “el canguro más fuerte del mundo”.

De acuerdo con información de Tribuna y redes sociales, el animal se hizo viral por imágenes que revelaron su musculatura, ya que medía más de 2 metros de altura y pesaba aproximadamente 89 kilos, esto en 2015.

Un video en el que se ve cómo aplasta una cubeta de metal se hizo viral en redes sociales.

También te puede interesar: No más canguros en bares: autoridades les prohíben la entrada

Diarios australianos, mencionaron que la madre murió en un accidente de tráfico, por lo que Roger fue rescatado y criado en el Santuario de Canguros de Alice Springs.

Desde una edad muy temprana, el marsupial se convirtió en el macho alfa del santuario, llegando a tener 12 parejas.

En redes sociales, los encargados del cuidado de este y otros canguros, produjeron y compartieron un video en el que se recuerda a Roger.

It's a sad day for Australia... One of our greatest icons, Roger the ripped kickboxing kangaroo, has passed away. RIP buddy 😢 pic.twitter.com/Eid8r7fMSD