Australia: indagan muerte de familia envenenada con 'hongos de la muerte'

Esta semana las autoridades de la ciudad Leongatha, al sur de Victoria en Australia, continúan investigando la misteriosa muerte de una familia que aparentemente ingirió ‘hongos de la muerte’.

El 29 de julio, Erin Patterson se disponía a organizar una bella y casual comida familiar, sin embargo no se esperaría que días después, acabaría con la vida de tres de ellos y que una más quedara internado en condiciones críticas.

