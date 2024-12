Auto embiste mercado navideño en Alemania; un muerto y 50 heridos

La vicealcaldesa de Magdeburgo, Regina-Dolores Stieler-Hinz, confirmó este viernes que al menos una persona murió y más de 50 resultaron heridas cuando un auto embistió a una multitud en un mercado navideño de esta ciudad alemana.

Las autoridades investigan el incidente como un posible ataque deliberado, según reportaron medios locales como dpa y Der Spiegel.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas locales (18:00 GMT), cuando el mercado estaba lleno de visitantes. Un BMW negro atravesó la multitud a gran velocidad, de acuerdo con testigos y reportes de seguridad citados por el periódico alemán Der Spiegel.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.