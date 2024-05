Autoridades logran recapturar a cebra fugitiva cerca de Seattle

Tras varios días de libertad en las colinas del oeste de Washington, la traviesa Shug fue finalmente capturada el viernes por la noche. La historia comenzó cuando Shug y tres compañeras escaparon de un remolque cerca de Seattle, desatando la aventura en la comunidad local.

Después de una búsqueda exhaustiva, los residentes y los agentes de control de animales lograron acorralar a la escurridiza cebra en Riverbend, a unos 48 kilómetros al este de Seattle. Sin duda,

La cebra ha sido recapturada, probablemente tenía hambre y soledad y quería volver a casa, pero Shug nunca sabrá en qué leyenda del Noroeste se convirtió o la alegría que su semana de fuga nos dio - viajes seguros a casa hermosa cebra.

“La cebra parecía en buen estado a pesar de su aventura de casi una semana en el bosque”, escribió la agencia.

Shug fue una de las cuatro cebras que se escaparon mientras eran transportadas de Washington a Montana el pasado domingo. El conductor había tomado la salida de la autopista interestatal 90 hacia North Bend, en las estribaciones de las montañas Cascade, a unos 48 kilómetros al este de Seattle, para asegurar el remolque, cuando los animales se soltaron, sorprendiendo a residentes y conductores cuando entraron galopando en un vecindario rural.

"Shug" la cebra (la última de 4) ha sido encontrada después de vagar por North Bend, WA durante días. Aquí es donde fue capturada. Está a salvo, en buen estado de salud y de regreso a casa en Montana.





Tres de los animales fueron capturados poco después, luego de ser acorralados en un pastizal. Pero la cuarta, una yegua a la que inicialmente apodaron “Z”, saltó una valla y desapareció. La aventura de Shug captó rápidamente la atención del público, generando memes en las redes sociales que situaban al animal en cualquier lugar, ya fuera a bordo de un ferry en el estrecho de Puget o rodeando las bases del T-Mobile Park, casa de los Marineros de Seattle.

Nos divertimos con los memes de la cebra aquí en el Noroeste del Pacífico. ¡Espero que Shug también lo haya hecho! Me alegro de que esté a salvo.

Pero los avistamientos más creíbles vinieron de otras partes: Algunos residentes de la zona vieron a Shug en sus cámaras de vigilancia, lo que suscitó cierta preocupación, ya que las cámaras también habían captado recientemente a pumas en la zona.

A primera hora del viernes, funcionarios del condado de King cerraron los puntos de acceso al sendero del valle de Snoqualmie, en el área natural de Boxley Creek, donde Shug parecía acudir con frecuencia. Las personas que intentaban ver a la cebra podían haberla asustado, dificultado su recaptura. Se instalaron zonas de alimentación para ayudar a sacar al animal y rescatarlo.