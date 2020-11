Autorizan oficialmente la transición de Biden; Trump cede pero no concede

Washington.- La Administración General de Servicios ha determinado que el presidente electo Joe Biden es el “aparente ganador” de las elecciones del 3 de noviembre, despejando el camino para el inicio oficial de la transición a partir del gobierno del presidente Donald Trump.

Un funcionario dijo que la administradora Emily Murphy hizo la determinación después de que los intentos de Trump por revertir la votación fallaron en los estados muy disputados, el más reciente de ellos Michigan, el cual certificó el lunes la victoria de Biden.

Con ello los asesores de Biden pueden comenzar a coordinarse con las agencias federales en torno a los planes para que el nuevo gobierno tome el control el 20 de enero.

Sin reconocer oficialmente su derrota, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de twitter que en el mejor interés del país, estoy recomendaba a Emily Murphy y su equipo hacer lo que fuera necesario para iniciar los protocolos de la transición.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

El presidente Trump agradeció a Murphy por su lealtad al país a pesar de –según él- haber sido acosada, abusada y maltratada, y que continuará fuertemente con su caso y conservarán lo bueno.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...