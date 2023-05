Avalancha deja 11 personas muertas y 13 heridas en Pakistán

Al menos 11 personas han fallecido y otras 13 han resultado heridas este sábado como consecuencia de una avalancha de nieve ocurrida en una zona montañosa de Asore, en la provincia de Gilgit Baltistan, ubicada en el norte de Pakistán.

La autoridad local para la Gestión de Desastres anticipa que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas porque 12 de los 13 heridos se encuentran en estado crítico, señala el diario 'Dawn'.

De acuerdo con el subinspector general de la Policía de la zona, Tuafil Mir, los equipos de rescate se enfrentan a grandes complicaciones para acceder al lugar, ubicado en una zona remota y de terreno escarpado.

An avalanche killed at least 10 people in a remote area of northern Pakistan on Saturday, officials said, adding that poor weather and limited accessibility were hampering rescue efforts. Full story: https://t.co/LZmlRPsSRa pic.twitter.com/MsUEuCFFRD

Por otro lado, un portavoz de las autoridades de turismo ha confirmado a la agencia alemana DPA que la avalancha ha sorprendido a un grupo de 34 personas, formado por pastores y sus familias. Se desconoce si hay menores involucrados en el accidente.

El ministro principal de Gilgit Baltistan, Jalid Jursjid Jan, ha trasladado su pesar por la muerte de los civiles y ha instado a los cuerpos de emergencias a que se afanen en los operativos de rescate, según recoge el diario 'Dawn'.

Asimismo, la máxima autoridad regional ha hecho un llamamiento a la Secretaría del Interior y a la Autoridad de Gestión de Desastres de Gilgit Baltistan para que investiguen las causas del accidente.

ASTORE VALLEY

GILGIT BALTISTAN, PAKISTAN



At least 10 people have been killed and more than 15 injured after a major avalanche has hit a community in Astore Valley. Locals say houses have been wiped out and several people are missing. pic.twitter.com/t2suBcTjIs