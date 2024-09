Avión de guerra taiwanés se estrella en el mar; hallan vivo al piloto

Un avión de guerra Mirage 2000 de Taiwán despegó para un ejercicio nocturno esta semana, sólo para causar pánico unos minutos después tras darse a conocer que se había estrellado en el mar.

El control de la aeronave, de acuerdo con informes del Ministerio de Defensa de Taiwán, estaba a cargo de Hsieh Pei-hsunm. Cuando las autoridades fueron informadas del accidente aéreo, temieron lo peor: que el piloto hubiera perdido la vida de manera trágica.

A single-seat Mirage 2000 fighter from the #ROCAF 2nd Tactical Fighter Wing crashed into the sea during a night training flight. The pilot ejected, and search and rescue operations were immediately launched by #ROCArmedForces and the ROC Coast Guard.

Hsieh Pei-hsunm volaba los cielos sobre las aguas frente a la costa de Hsinchu, una ciudad justo al sur de Taipéi. Fue encontrado por un grupo de rescatistas, alrededor de dos horas después del incidente que por fortuna, no cobró su vida.

La razón por la que dicho piloto salió ileso y consciente se debió a que mientras el Mirage 2000 caía desde gran altura, logró eyectarse con éxito.

Update:

The pilot was located by a #ROCAF aircraft and rescued by an ROC Coast Guard patrol boat. He is in stable condition and will be transported to military medical facilities for further evaluation.