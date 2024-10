Avioneta se estrella en la bahía de Tampa mientras huía del huracán Milton

El martes por la mañana, una avioneta Piper Cherokee se estrelló en la bahía de Tampa mientras intentaba evacuar del huracán Milton, que ha devastado la región.

El Departamento de Bomberos de St. Petersburg informó sobre el incidente, el cual tuvo lugar cerca del aeropuerto Albert Whitted.

Update: Oct. 8 - noon

Access to the barrier islands will be closed at 7pm today. The John Ringling Causeway and North Bridge to Siesta Key will be closed at this time and no one will be able to access the islands until the storm passes and rescue missions have been completed. https://t.co/TlKf8rF7aF