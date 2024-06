Ayuda humanitaria llega a Gaza a través de muelle reconstruido por EU

La primera ayuda humanitaria entregada a través de un muelle construido por Estados Unidos llegó a Gaza el sábado, días después de que los daños causados ​​por una tormenta obligarán a reparar la obra, según informó el ejército estadounidense, relanzando así una operación para llevar por mar suministros a los palestinos que había estado plagada de problemas.

El muelle construido por el ejército estadounidense sólo estuvo operativo durante una semana antes de que fuertes vientos y mareadas lo destrozaran el 25 de mayo. Una sección dañada fue reconectada a la playa de Gaza el viernes tras ser reparada en un puerto israelí.

Alrededor de 492 toneladas (1,1 millones de libras) de ayuda humanitaria llegaron a Gaza a través del muelle el sábado, según informó el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado. Reiteró que ningún militar estadounidense desembarcó en Gaza.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) trabaja con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios humanitarios en Gaza para distribuir alimentos y otro tipo de ayuda que llega por el muelle operado por Estados Unidos. .

Las entregas se produjeron el mismo día en que el ejército de Israel organizó un duro asalto aéreo y terrestre que permitió rescatar a cuatro rehenes que estaban en manos de Hamás. Al menos 210 palestinos, incluidos niños, murieron durante la incursión militar, según un funcionario de salud de Gaza.

El Mando Central de Estados Unidos respondió a las denuncias en las redes sociales, y afirmó en un tuit que ni el muelle ni ninguno de sus equipos, personales u otros activos se utilizaron en la operación israelí. Señaló que Israel utilizó una zona al sur del muelle “para devolver con seguridad a los rehenes”.

USAID dijo en un comunicado separado que ningún trabajador humanitario estuvo involucrado en la operación israelí.

El traslado de ayuda a través del muelle restablece una vía para hacer llegar alimentos y otros suministros a los palestinos atrapados por la guerra entre Israel y Hamás que comenzó hace ocho meses.

Las agencias de la ONU han advertido que más de un millón de palestinos de Gaza podrían experimentar el nivel más alto de inanición a mediados del próximo mes si continúan las hostilidades.

