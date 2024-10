Balanza política en EU se inclina a favor de Trump: revela TWSJ

Una reciente encuesta nacional de The Wall Street Journal reveló que Donald Trump ha ganado impulso en la contienda presidencial al mejorar la percepción pública sobre su agenda y gestión anterior, mientras que la imagen de la vicepresidenta Kamala Harris ha sufrido un deterioro.

Los resultados muestran a Trump con una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre Harris, con un 47% de intención de voto frente al 45% de su contrincante.

From @WSJopinion: The presidential contest could break one way or the other with the smallest pressure on the right button—and there are more than a dozen each side could push, writes @KarlRove https://t.co/WEajXyH2UT — The Wall Street Journal (@WSJ) October 25, 2024

Esta situación representa un giro con respecto a la encuesta de agosto del mismo medio, en la que Harris lideraba por 2 puntos.

El sondeo incluye también a candidatos de terceros partidos e independientes.

Sin embargo, TWSJ destaca que ambas ventajas se encuentran dentro del margen de error, lo que deja abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos candidatos podría estar realmente al frente.

La encuesta sugiere que un aluvión de publicidad negativa en la campaña y el desempeño de los propios candidatos han socavado algunas de las impresiones positivas de Harris que los votantes desarrollaron después de que ella reemplazara a Biden como la candidata del Partido Demócrata.

Months after she replaced President Biden atop the Democratic ticket, Kamala Harris has struggled to explain how her presidency would differ from his and their unpopular administration—and voters have noticed https://t.co/C1yHkJiRnR https://t.co/C1yHkJiRnR — The Wall Street Journal (@WSJ) October 25, 2024

OPINIONES SOBRE HARRIS SE VOLVIERON NEGATIVAS

La encuesta reveló que las opiniones sobre Harris se han vuelto más negativas desde agosto, cuando la mayoría de los votantes la veían de manera favorable y desfavorable.

Ahora, las opiniones desfavorables predominan por ocho puntos porcentuales, 53 por ciento frente a 45 por ciento.

Además, los votantes le dan a Harris su peor calificación como vicepresidenta en las tres veces que el Journal le ha preguntado al respecto desde julio: el 42 por ciento aprueba y el 54 por ciento desaprueba su desempeño.

En contraste, las opiniones sobre Trump han mejorado. Los votantes recuerdan su etapa como presidente de forma más positiva que en ningún otro momento de este ciclo electoral: el 52 por ciento aprueba y el 48 por ciento desaprueba su desempeño en el cargo, una calificación positiva de cuatro puntos que contrasta con la calificación negativa de 12 puntos de Harris.

A new Wall Street Journal poll shows former President Donald Trump ahead of Vice President Kamala Harris, as his approval rating of his time as president hits an all-time high.



Watch more: 🎥 https://t.co/MIHLSBYkyk pic.twitter.com/98m0XFZILD — The Wall Street Journal (@WSJ) October 24, 2024

Los votantes también dan a Trump una sólida ventaja en la mayoría de los casos cuando se les pregunta sobre las agendas y políticas de los candidatos.

Por 10 puntos, más votantes tienen una opinión favorable que desfavorable del plan económico de Trump para el país.

“Los votantes finalmente la están conociendo”, dijo el encuestador republicano David Lee, quien realizó la encuesta de TWSJ con un demócrata, Michael Bocian. “El periodo de definición está llegando a su fin, y más personas están descontentas con lo que han aprendido sobre ella que con lo que saben sobre el expresidente Trump”.

Bocian señaló que los votantes en la encuesta vieron a Trump más que a Harris como ‘demasiado extremista’, y que Harris mantiene una fuerte ventaja como la candidata más capaz de manejar el aborto, un tema importante para muchos votantes.

También tiene una ligera ventaja cuando se les pregunta a los votantes quién puede cuidar mejor de la clase media.

“Si puede tener éxito en hacer que esta campaña se centre en esas imágenes y temas en primer lugar, mientras continúa defendiendo quién es el mejor luchador por la clase media, puede ganar una carrera muy reñida”.

FACTORES QUE AFECTARÍAN EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN

Alrededor del 74 por ciento de los votantes negros, un grupo que favorece firmemente a Harris, dicen que definitivamente votarán, en comparación con el 81 por ciento de los votantes blancos, un grupo que en general se inclina por Trump.

El desafío de Trump parece ser motivar a los hombres jóvenes que se inclinan por él y que muestran menos entusiasmo por votar que las mujeres jóvenes, que se inclinan por Harris.

Otro factor a considerar es que varios de los estados en disputa permiten a los residentes registrarse para votar el día de las elecciones, entre ellos Michigan, Wisconsin y Nevada.

La encuesta de TWSJ contempla sólo a los votantes que ya se han registrado.

En el tema de inmigración, Trump aventaja a Harris en 15 puntos y se debe a que, en sus últimas apariciones, se ha centrado en presentar la inmigración ilegal como un peligro para la seguridad personal y las oportunidades laborales de los estadounidenses.

Trump aventajó a Harris por unos 10 puntos en cuanto a qué candidato tenía la experiencia adecuada para el trabajo y traería el cambio necesario.

Pero más votantes dijeron que Harris, en lugar de Trump, tenía el temperamento adecuado para el cargo y estaba ‘mentalmente preparada para el trabajo’.

Por 13 puntos, más votantes dijeron que la palabra ‘inestable’ se ajustaba más a Trump que a Harris.

The Wall Street Journal encuestó a mil 500 votantes registrados entre el 19 y el 22 de octubre. El margen de error para la muestra completa es de +/- 2.5 puntos porcentuales.

Con información de Reforma