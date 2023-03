Balean inmueble de Testigos de Jehová en Alemania; deja 6 muertos

Durante este jueves por la noche se registró un tiroteo en el interior de un inmueble el cual era utilizado por Testigos de Jehová, registrando el saldo de 6 personas vida y al menos 8 lesiones en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania, de acuerdo con la agencia noticiosa DPA.

La policía señaló en Twitter que se está realizando un amplio operativo en el distrito Alsterdorf de la ciudad, así como se ha asegurado en medios locales que el autor del tiroteo, podría ser uno de los fallecidos.

Lo hechos fueron reportados a los bomberos y la Policía, dónde fuerzas de seguridad han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y que busquen refugio en un edificio si están por la calle.

El lugar de culto de Testigos de Jehová en el que se ha producido el tiroteo es un edificio de tres plantas situado en una calle de seis carriles en una zona poco densa de casas bajas.

Los habitantes de esta área han sido alertados a través de una aplicación del teléfono móvil que avisa de emergencias y que en este caso ha informado de “peligro extremo”, indicando que el edificio religioso es el único lugar donde se han escuchado disparos.

