Balean a perro policía durante operativo de búsqueda en Houston

Esta semana, todos en Houston, Texas, están aplaudiendo la labor y fortaleza de ‘Rocky’, un perro policía que durante un operativo de búsqueda, resultó baleado al menos dos veces.

Todo comenzó el miércoles 15 de enero. Aquel día, la policía federal llevó a cabo una misión para capturar a Robert Lee Davis, también conocido como Sean Christopher Davis, presunto asesino del sheriff del condado de Brazoria, Jesus Vargas.

The U.S. Marshals Service grieves the tragic loss of Brazoria County Sheriff Deputy Jesus Vargas. Our hearts go out to his family, friends, coworkers, and community for this tremendous loss. pic.twitter.com/kMxqRrYGTV — U.S. Marshals Service (@USMarshalsHQ) January 16, 2025

Después de varias horas, las autoridades localizaron ese mismo día a Davis en una determinada locación, por lo que para evitar su fuga, iniciaron una operación que contó con el apoyo de varios elementos humanos de la policía, así como uno de cuatro patas del K-9 llamado ‘Rocky’.

En cierto momento, ‘Rocky’ fue capaz de rastrear a Davis hasta un bote de basura, sin embargo, el sospechoso no tuvo piedad y arremetió dos veces contra el perro policía con un arma de fuego.

Tras escucharse las detonaciones, el sujeto salió del bote para intentar huir, no sin antes dispararle al resto de los oficiales, lo que terminó con uno de ellos herido, aunque no de gravedad.

En el intercambio de balas, Robert Lee Davis perdió la vida en el lugar, con tan sólo 56 años.

Shortly before 5 pm we heard multiple gunshots and officers began rushing to the other side of the parking lot.… Now we know that a k9 was shot & transported. And the suspect has been killed we’re waiting for the latest from the chief. @KHOU https://t.co/2FviwCUF9L pic.twitter.com/jUUyRtLSuf — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) January 15, 2025

Trasladan a perro policía en helicóptero tras ser baleado

Al tratarse de un miembro más de sus filas, los policías llamaron a emergencias y en cuestión de minutos llegó un helicóptero encargado de trasladar a ‘Rocky’ a un hospital veterinario.

Ese duro momento quedó grabado y compartido en redes sociales. La escena dejó a muchos usuarios con un nudo en la garganta, ya que el video muestra a varios policías cargando el cuerpo lastimado de ‘Rocky’, sin importarles que sus ropas se mancharan de la sangre de su compañero canino.

K9 Rocky is an amazing dog. He took a bullet in the line of duty while locating a killer. His actions saved lives. Sadly, Rocky is undergoing emergency surgery, but is expected to survive. He would make an awesome choice for a White House dog under Trump. https://t.co/FbAhUm4HIG — Rukshan Fernando (@therealrukshan) January 16, 2025

🚨‼️When It Comes to Heroes, They All Fly 🚁⛑️



Some question if it’s appropriate to “fly” an injured canine. The answer? Absolutely. They’re one of the team, and they deserve the same care. In fact, they’re the “goodest boys.”



Here’s U.S. Marshal SOG K9 Rocky being medevac’d by… pic.twitter.com/XXTxCLx7vL — Kristy Tallman (@KristyTallman) January 16, 2025

Al final, ingresaron a ‘Rocky’ al Westbury Animal Hospital donde lo atendió el doctor Jeff Chalkley. Ante tanta pregunta por parte de la prensa en Houston, Chalkley reveló que el ‘lomito’ recibió dos disparos: uno en la fosa nasal y otro en el cuello.

Por más peligroso que eso pueda sonar, ‘Rocky’ logró librarse de las garras de la muerte.

“Por poco le rozó la columna vertebral, lo cual fue bastante sorprendente”, comentó Chalkley. “Dios estaba allí y dirigió esa bala lejos de sus órganos vitales”.

Quien no se ha despegado para nada de ‘Rocky’, es su propio cuidador, que con las lágrimas en su rostro, fue visto acompañando a su amigo.

Here are photos shared by @USMarshalsHQ of Rocky in the hospital. Doctors say he’s going to be ok …. And expected to be released soon. Yes, that’s his handler who hasn’t left his side. The latest on @KHOU https://t.co/mM5n3ofloO pic.twitter.com/lQG9xsDJGR — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) January 16, 2025

A unos días de lo sucedido, se dio a conocer que este perro policía se encuentra estable de salud.

Ahora la única preocupación de ‘Rocky’ es recuperarse a su ritmo, sabiendo que cuando salga del veterinario, el resto de sus camaradas lo recibirá con los brazos abiertos.

Con información de KHOU News y redes sociales