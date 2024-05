Balean a Robert Fico, Primer Ministro de Eslovaquia, en Handlová

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico está gravemente herido tras ser baleado, según su perfil en Facebook.

La emisora eslovaca TA3 reportó que Fico, de 59 años, fue baleado en el estómago luego que estallaron cuatro disparos afuera de la Casa de la Cultura del pueblo Handlova, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital, a donde Fico había ido para reunirse con partidarios. Añadió que un sospechoso fue detenido.

La policía acordonó la zona y Fico fue llevado al hospital en Banska Bystrica.

El vicepresidente del parlamento Lubos Blaha confirmó el incidente en una sesión legislativa, la que declaró concluida hasta nuevo aviso, reportó la agencia de noticias eslovaca TASR.

La presidenta Zuzana Caputova condenó el “brutal y despiadado” ataque contra el primer ministro.

“Estoy aturdida”, dijo Caputova. “Le deseo a Robert Fico mucha fuerza en este momento crítico y una rápida recuperación después de este ataque”.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.