Barack Obama revela sus canciones, filmes y libros favoritos de 2024

Cada año, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, comparte en sus redes sociales una selección de sus canciones, películas y libros favoritos. Este fin de semana, reveló las obras que más lo marcaron en 2024, continuando con esta tradición anual.

“¡Aquí están mis canciones favoritas de este año! Échales un vistazo si buscas darle un toque diferente a tu lista de reproducción y cuéntame si hay alguna canción o artista que debería asegurarme de escuchar”, escribió el exmandatario en una serie de posts en su cuenta oficial de Instagram.

Obama destapa su amor por el ritmo de Kendrick Lamar, Billie Eilish y Beyoncé

El listado de 25 canciones lo encabeza ‘Squabble Up’, de Kendrick Lamar, seguida por rolas como ‘Lunch’ de Billie Eilish, ‘Active’ de Asaka y Travis Scott, ‘Too Sweet’ de Hozier, ‘Peaceful Place’ de Leon Bridges, ‘Texas Hold 'Em’ de Beyoncé y "Si Antes te Hubiera Conocido’, de Karol G, entre muchas otras.

‘Yayo’, de Rema, ‘Jump’ de Tyla, Gunna y Skillibeng, ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey, ‘Old Dutch’ de Bonny Light Horseman y ‘I Like the Way You Kiss Me’ de Artemas, también figuran en la selección musical.

¿Cuáles películas fueron las favoritas de Obama en 2024?

En el apartado cinematográfico, el expresidente, de 63 años, eligió diez títulos estrenados a lo largo del año:

‘All We Imagine as Light’, ‘Conclave’, ‘The Piano Lesson’, ‘The Promised Land’, ‘The Seed of the Sacred Fig’, ‘Duna: Parte Dos’, ‘Anora’, ‘Dìdi’, ‘Sugarcane’ y ‘Un Completo Desconocido’.

Obras literarias que resonaron en la mente del expresidente de EU

Finalmente, en cuanto a lo literario, Obama también se enfocó en nombrar sólo diez libros, entre los que destacaron ‘The Anxious Generation’ de Jonathan Haidt, ‘Intermezzo’ de Sally Rooney, ‘Patriot’ de Alexei Navalny, ‘Orbital’ de Samantha Harvey y ‘The Anthropologists’ de Aysegul Savas, entre otros títulos.

Con información de Reforma y redes sociales