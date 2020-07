Barbados invita extranjeros a hacer homework desde sus playas: ¿Te anotas?

Barbados.- Entre tanta mala noticia por contagios y decesos causados por el virus del SaRS-CoV-2, surge un propuesta refrescante de una de las paradisíacas islas del Caribe.

El Gobierno de Barbados lanzará una invitación por de 12 meses, con visa especial de trabajo, a fin de que extranjeros de varias partes del mundo permanezcan en su territorio durante un año mientras trabajen de forma remota.

Y claro, podría hacerlo perfectamente desde sus idílicas playas de arenas blancas con vista a su mar turquesa.

La iniciativa fue anunciada por la primera ministra, Mia Amor Mottley, quien explicó que su intención es que los interesados "vengan y trabajen desde aquí, digitalmente, para que no necesiten permanecer en el país en el que se encuentran".

En momentos en que los viajes a corto plazo se han complicado debido a las pruebas y cuarentenas, las autoridades barbadienses esperan que un visado de un año impulse el sector turístico, que representa aproximadamente el 40 % del PIB del país.

"No necesita trabajar en Europa, en EEUU ni en América Latina, si puede venir a Barbados y trabajar durante un par de meses seguidos", señaló la primera ministra.

El Gobierno de Barbados no precisó cuándo se podrá acceder a esa oferta, pero la isla planea reabrir oficialmente sus fronteras a los viajes internacionales el 12 de julio.

La indicación para los turistas es que deben hacerse una prueba de coronavirus antes del viaje o bien a su llegada, así como completar un formulario en línea con preguntas relacionadas con síntomas de covid-19.

