Gracias a Streisand, la hija de Floyd ahora es accionista de Disney

Ciudad de México.- Gianna Floyd, cuyo padre (George Floyd) fue asesinado por policías en Minnesota, es ahora accionista de Disney, gracias a Barbra Streisand.

La niña de seis años compartió una publicación en Instagram en la que agradeció a la actriz y cantante por su regalo.

"Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti", decía la publicación de Gianna.

Aunque no se aprecia bien qué contienen los papeles, sí se ve el logotipo de la compañía y documentos adjuntos a ella. Además, Streisand le envió a la niña dos discos suyos: My Name Is Barbra y Color Me Barbra.

Se desconoce el valor de las acciones que ahora tiene la niña.

Disney, con casi un siglo de vida, es una de las multinacionales más rentables de la Bolsa de Nueva York. Cada una de sus acciones cotiza a 115 dólares, y antes de la pandemia llegaron a estar entre 140/150.

Tras la muerte de su padre, este no ha sido el único regalo que ha recibido la "GiGi" por parte de un artista.

También te puede interesar: Kanye West dona 2 millones de dólares para la hija de George Floyd

Kanye West creó un plan de ahorros universitarios para cubrir la matrícula de Gianna en su totalidad.

Y la semana pasada, Texas Southern University anunció que su Junta de Regentes y la Junta de la Fundación TSU habían aprobado un fondo para proporcionar una beca completa para Gianna si quería asistir a esa universidad.

Además, una cuenta de GoFundMe ha recaudado más de 2.1 millones de dólares.

George Floyd fue asesinado el 25 de mayo por la policía de Minnesota. Retenido en el suelo, pidió aire cuando el oficial de policía Derek Chauvin presionó con su rodilla su cuello. Después del incidente, que fue capturado en video, Chauvin y otros tres oficiales en el lugar fueron despedidos.

Derek fue acusado de asesinato en segundo grado, mientras que los otros tres fueron acusados de ayudar e incitar a asesinatos en segundo grado y homicidios.