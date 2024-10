Batalla contra el cáncer de Kate Middleton inspira a Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, quien se encuentra en su propia batalla contra el cáncer, se inspiró a un nivel profundo tras ver el video viral en donde Kate Middleton anuncia la culminación de sus quimioterapias.

La ex esposa del príncipe Andrés, mejor conocida como ‘Fergie’, ha sido tratada por dos formas de cáncer: primero se sometió a una mastectomía por cáncer de mama en 2023, y este 2024 anunció que le habían diagnosticado melanoma maligno, una forma de cáncer de piel.

La ex duquesa de York también se sintió inspirada por la forma en la que el rey Carlos III ha abordado su reciente diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.

The Duchess of York, Sarah Ferguson, tells 5 News it's "such a brave and courageous move" for the Princess of Wales to make her first public appearance today, after finishing treatment for cancer.@SarahTheDuchess | @MrDanWalker pic.twitter.com/7afC3LIObE