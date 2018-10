Fallece una bebé dentro de vehículo en Madrid

Agencia

MADRID.- Gran indignación causó la muerte de una bebé de un año de edad quien fue olvidada por su papá en el interior de un coche en calles de Madrid, España.

De acuerdo con excelsior.com, la niña fue encontrada muerta en el interior de un coche, en la calle de Ana de Austria, después de que el padre la dejara hacia las ocho y media de la mañana y se marchara a trabajar, sin llevarla a la guardería, indicaron policías.

Durante la tarde, cuando la madre fue a la guardería le fue informado que no había llegado a la escuela por lo que salió a buscarla, siendo la primera en llegar a la camioneta y ver a la menor muerta.

Pese a que los cuerpos de urgencias trataron por más de 45 minutos revivir a la bebé fue imposible por el tiempo que llevaba dentro.

Vecinos de la zona indican que las temperaturas alcanzan los 45 grados centígrados.

Luego de estos hechos, el padre de la menor, quien había sido detenido el miércoles por homicidio imprudente, fue puesto en libertad tras haber recibido ayuda psicológica y haber sido interrogado por la Policía Nacional.

En entrevista para medios españoles, vecinos indicaron que no vieron a la niña dentro del vehículo, y que tampoco sonó ninguna alarma.

Con los cristales tintados era muy difícil verla", dijo un hombre. Con información de El País y El Mundo.

¿Qué debes hacer si cambias a tu bebé en un baño público?

Sabemos que los baños públicos están llenos de gérmenes y bacterias, pero es inevitable no usarlos en casos de emergencia. Uno de estos casos es cuando debes cambiar el pañal a tu bebé, para ello hay ciertas medidas de higiene que no debes dejar pasar.

Rara vez estos sitios los baños públicos son idóneos para cambiar el pañal al bebé, pero estas son las medidas de higiene que debes tomar:

Lava tus manos antes y después. Es de vital importancia que laves tus manos, en caso que el baño en donde vas a cambiar el pañal al bebé no otorgue las condiciones para hacerlo, puedes usar desinfectante para manos, trata siempre de llevar uno en tu bolso.

La superficie. Aunque a simple vista el baño público parezca estar limpio, no debes dejar que la piel del bebé la toque, en medida de lo posible usa un cambiador o toalla, de no tenerlo contigo en ese momento, usa una toalla húmeda o papel para secar las manos humedecido con agua y jabón.

Que no toque nada. Vigila que ni las manos, piernas o pies del bebé toquen la superficie del baño público sin desinfectar, aunque lo hayas desinfectado con gel o jabón, no quiere decir que esté completamente libre de gérmenes.

No corras riesgo. Si notas que el baño público no ofrece condiciones seguras para cambiar el pañal al bebé, no lo hagas en ese sitio y opta por cambiarlo en el coche, en un banco pequeño o en tus piernas.

La piel del bebé puede ser muy sensible a contagiarse de bacterias, sobre todo si entra en contacto con lugares contaminados.