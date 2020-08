Presidente de Líbano sí contempla injerencia en explosión de Beirut

Beirut.- El Presidente de Líbano, Michel Aoun, indicó este viernes que se estructuraron tres niveles -en donde se incluyó la interferencia extranjera- en la investigación sobre la explosión en Beirut. Las otras dos rutas de indagación son la negligencia y el hecho de que la detonación haya sido provocada de forma accidental.

Hasta el momento, las autoridades libanesas han detenido a 16 personas como parte del proceso de averiguación y el Gobierno del país medioriental ha dispuesto a un comité de investigación cuatro días para determinar las causas del trágico incidente, sostuvo el Ministro de Relaciones Exteriores, Charbel Wehbe.

El titular de Salud libio, Hamad Hassan, declaró que, hasta el momento, se ha dado cuenta de 154 víctimas mortales tras la explosión que ocurrió el pasado martes en el puerto de Beirut, al centro de la ciudad.

Igualmente, Hassan detalló que 5 mil personas resultaron heridas y aseveró que dicho número crecerá a medida que las operaciones de búsqueda y rescate continúen.

La explosión destruyó el único silo de granos en el puerto de Líbano. Además, los planes para edificar otro en el segundo puerto más grande de la nación, Trípoli, fueron archivados hace años a causa de la falta de fondos, explicó el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Maurice Saade.

"Hay sitios de almacenamiento más pequeños dentro de los molineros del sector privado porque tienen que almacenar el trigo antes de convertirlo en harina", apuntó.

"En términos de silos de granos, ese (silo) fue el único importante".

“Sí sabía de los explosivos”

Michel Aoun, aseguró que se enteró de la existencia de la enorme cantidad de explosivos almacenada en el puerto de Beirut casi tres semanas antes de que estallaran, pero que había ordenado que se tomaran medidas al respecto, aclarando que no tenía autoridad sobre la instalación portuaria.

“¿Saben cuántos problemas se han estado acumulando?”, respondió Aoun cuando un reportero le preguntó si debía haber dado seguimiento a su orden.

Los comentarios de Aoun son la confirmación más clara de que los máximos líderes y funcionarios de seguridad de Líbano estaban al tanto de las 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto.

La sustancia estalló el martes tras un incendio, en una explosión enorme que mató a casi 150 personas, hirió a miles y causó miles de millones de dólares en daños en la ciudad. El viernes se seguían recuperando cadáveres.

La gente despide a las personas que murieron tras el estallido. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Los investigadores están centrando su atención en el personal en el Puerto de Beirut —el principal en Líbano y que es tan conocido por su corrupción que su apodo es la Cueva de Alí Baba—, pero muchos libaneses dicen que el desastre apunta a una podredumbre mucho mayor que permea el sistema político y se extiende a los líderes máximos del país.

Aoun, que ocupa el puesto desde 2016, dijo que gobiernos previos habían cabido de la existencia del material explosivo desde que fue confiscado de un barco en 2013.

“El material estaba allí desde hace varios años, desde 2013. Ha estado allí y ellos dijeron que es peligroso y yo no soy responsable. No sé dónde fue colocado. No sé siquiera el nivel de peligro”, dijo Aoun en una conferencia de prensa.

(Con información de Agencia Reforma y AP)