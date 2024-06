Belmont Stakes 2024: Dornoch brilla en la nueva sede de Saratoga

Dornoch sorprendió al llevarse la victoria en la primera edición de los Belmont Stakes celebrada en Saratoga. Manteniéndose pegado al riel, superó a Mindframe en los momentos finales para ganar la última carrera de la Triple Corona.

Esta yegua, parcialmente propiedad del campeón de la Serie Mundial Jayson Werth, logró la victoria en Belmont apenas cinco semanas después de enfrentar dificultades que la llevaron a terminar décima en el Derby de Kentucky. En esta ocasión, Dornoch dejó atrás a Seize the Grey, el ganador del Preakness, y se mantuvo firme hasta cruzar la línea de meta en primer lugar.

DORNOCH WAS WON THE 2024 BELMONT STAKES 🏆🐎



(via @FOXSports) pic.twitter.com/wQbXlOczGl