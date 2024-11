Biden admite derrota demócrata; va por transición ordenada con Trump

En un discurso ante la prensa, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la derrota del Partido Demócrata y Kamala Harris, ante Donald Trump y los republicanos en las elecciones.

Frente a varios medios de comunicación, el mandatario estadounidense aseguró que se llevará a cabo una transición ordenada con el virtual ganador, con el objetivo de que llegue a la Casa Blanca sin problemas el 20 de enero de 2025.

Cuando fue derrotado por Biden en el proceso electoral de 2020, el magnate se negó a toda costa a reconocer la victoria del candidato demócrata y alentó a un asalto al Capitolio, causando polémica en su momento.

"You can't love your country only when you win. Something I hope we can do is see each other as fellow Americans. Bring down the temperature."