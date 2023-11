Biden confirma liberación de Abigail; niña secuestrada por Hamás

El presidente Joe Biden anunció el domingo la liberación de Abigail Edan, una niña estadounidense de 4 años tomada como rehén por Hamás tras el asesinato de sus padres.

Este acontecimiento se dio en el marco del acuerdo de cese del fuego en la guerra de Israel contra Hamás, y Biden informó que la niña se encuentra "a salvo en Israel".

"Gracias a Dios está en casa", expresó Biden a los reporteros, destacando que Abigail es la primera rehén estadounidense liberada bajo los términos del cese del fuego. Aunque el presidente no tenía información sobre el estado de salud de la niña, subrayó la importancia de su liberación.

La historia de Abigail involucra el trágico asesinato de sus padres por combatientes de Hamás en su kibutz, Kfar Azza, el 7 de octubre.

Today, 13 more hostages – including a fellow American – were released by Hamas under a deal brokered and sustained through intensive U.S. diplomacy.



We continue to press that additional Americans be released.



And we will not stop working until every hostage is returned. pic.twitter.com/stRApNxMEE