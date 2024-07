Críticas a Biden por confundir a Zelensky con Putin en la OTAN

El Presidente Joe Biden cometió un notable error durante una conferencia de la OTAN en Washington, al confundir al Mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el líder ruso, Vladimir Putin. La confusión ocurrió en un momento crucial y ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre la capacidad del líder estadounidense para gobernar otros cuatro años.

El incidente se produjo cuando Biden intentó ceder la palabra a Zelensky, pero en lugar de mencionar su nombre, se refirió a él como "Presidente Putin". Inmediatamente después del error, Biden se corrigió y se disculpó, explicando que estaba muy enfocado en derrotar a Putin.

🚨🇺🇸🇺🇦 Holy shit! Biden just introduced Zelensky as “PRESIDENT PUTIN.”



“And now I want to hand it over to the President of Ukraine... ladies and gentlemen - President Putin.”

pic.twitter.com/0E2NPDbVAq