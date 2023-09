Biden declara frente a la ONU que el mundo debe permanecer unido por Ucrania

Joe Biden , presidente de los Estados Unidos , declaró ante la Asamblea General de la ONU que el mundo debe permanecer unido en la defensa de los ucranianos contra la invasión de Rusia.

Buscando apoyo para el esfuerzo de Kiev para repeler la invasión rusa que ya lleva casi 19 meses.

El líder de la UE pidió a los líderes mundiales que no permitieran que disminuyera el apoyo a los ucranianos.

Argumentando que Rusia cuenta con que las naciones se cansen del conflicto.

Añadiendo que eso le "permitirá brutalizar a Ucrania sin consecuencias".

"Les pregunto esto: si abandonamos los principios fundamentales de la UE para apaciguar a un agresor, ¿puede algún Estado miembro de este organismo sentirse seguro de que está protegido?"

Mencionó a Biden en su discurso.

Añadiendo: "Si permitimos que Ucrania sea dividida, ¿está segura la independencia de alguna nación? Respetuosamente sugeriría que la respuesta es no”.

La administración Biden ha solicitado al Congreso de la UE que autorice 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria y de seguridad para Ucrania.

Sin embargo los republicanos que controlan la Cámara de Representantes, prácticamente han ignorado esa solicitud.

"Tenemos que hacer frente a esta agresión manifiesta hoy y disuadir a otros posibles agresores mañana", señaló Biden.

"Es por eso que EU, junto con nuestros aliados y socios en todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania mientras defiende su soberanía, integridad territorial y su libertad".

El mandatario también describió las asociaciones que el gobierno de la UE estaba fomentando en todo el mundo, desde África hasta el Indo-Pacífico.

Las cuales según comentaron estaban produciendo avances económicos, de seguridad y de otro tipo.

Incluso cuando enfatizó que esas relaciones no tenían como objetivo "contener a ningún país", en una clara referencia a Beijing.

"Cuando se trata de China, permítanme ser claro y coherente", enfatizó Biden. "Buscamos gestionar responsablemente la competencia entre nuestros países para que esto no desemboque en un conflicto. He dicho que estamos a favor de reducir el riesgo, no de desvincularnos".

Biden puntualizó que Beijing y Washington necesitan cooperar en materia climática.

Se refirió a los recientes desastres naturales, olas de calor, sequías e inundaciones como parte de una "instantánea" que cuenta la "historia urgente de lo que nos espera si no logramos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y comenzar a proteger el clima mundial". ".

Con información de AP.