Biden: Estados Unidos arrojará suministros desde el aire sobre Gaza

El presidente Joe Biden anunció el viernes una medida sin precedentes en la ayuda humanitaria: Estados Unidos comenzará a arrojar suministros desde el aire sobre Gaza. Esta decisión llega un día después de un trágico suceso donde más de 100 palestinos perdieron la vida en un encuentro caótico con soldados israelíes.

El anuncio se produce en medio de una escalada de violencia en la región, con el ministerio de Salud de Gaza informando que al menos 115 personas murieron y más de 750 resultaron heridas el jueves. Testigos relataron que los militares israelíes dispararon mientras multitudes corrían para obtener bienes de un convoy de ayuda.



Biden destacó que los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria comenzarán pronto, y aseguró que su gobierno está explorando otras formas de facilitar la llegada de asistencia urgente a Gaza. Esta medida busca aliviar el sufrimiento de los palestinos afectados por el conflicto en la región.

Joe Biden says the U.S. aims to airdrop humanitarian aid to Gaza and insists on Israel's help.https://t.co/CRU38GsJsB pic.twitter.com/inWnkSPSsM