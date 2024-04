Biden firma ley que plantea la prohibición de TikTok en Estados Unidos

Cuando el presidente Joe Biden mostró el mes pasado su destreza con el putter durante un acto de campaña en un campo de golf público de Michigan, el momento fue registrado en TikTok.

Debido a una fuerte tormenta que le impidió jugar en el green, el mandatario se enfrentó a Hurley "HJ" Coleman IV, un adolescente de 13 años, con tiros en una alfombra de práctica. La familia Coleman compartió el video en TikTok, donde se ve a Biden embocando la pelota y al joven haciendo lo mismo, mientras le decía al presidente: "Tenía que responder".

Las cámaras de televisión que suelen seguir los pasos del presidente se quedaron afuera.

Sin embargo, Biden promulgó el miércoles una ley que podría prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos aunque su campaña ha aprovechado la plataforma e intentado trabajar con cuentas con gran número de seguidores.

El presidente, quien ha tenido problemas para mantener el apoyo de los votantes jóvenes, ahora enfrenta críticas de algunos de los usuarios más apasionados de la aplicación, la cual, según los investigadores, es la principal fuente de noticias para una tercera parte de los estadounidenses menores de 30 años.

El equipo de campaña de Biden ha defendido su uso de la aplicación y rechaza la idea de que las políticas de la Casa Blanca vayan contra sus estrategias políticas.

“Sería una tontería descartar cualquier sitio en el que la gente obtenga información sobre el presidente”, dijo Rob Flaherty, quien dirigió la Oficina de Estrategia Digital de la Casa Blanca y ahora funge como director general de la campaña de reelección de Biden.

Flaherty dijo que el equipo de Biden había forjado relaciones con algunas cuentas influyentes en TikTok para las elecciones de 2020 y que la plataforma sólo ha ganado más influencia desde entonces, “creciendo como un motor de búsqueda en internet e impulsando narrativas sobre el presidente”.

La campaña de Biden afirma que un ambiente moderno de los medios de comunicación cada vez más fragmentado requiere ir tras los votantes en donde estén, y TikTok es uno de esos lugares en donde posibles votantes ven su contenido, además de plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube.

La campaña ha producido su propio contenido de TikTok, pero también ha dependido de los usuarios comunes que interactúan con el presidente.

Eso incluye la publicación de una familia que comió papas fritas y otros alimentos en un restaurante de la cadena de comida rápida Cook Out durante una visita reciente de Biden a Raleigh, Carolina del Norte, así como el video publicado por Coleman.

